Villa Ocampo: Se regula el uso de Vehículos de Movilidad Personal

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que, mediante la Ordenanza N.º 1818/26 , se estableció la regulación para la circulación de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) dentro del ejido urbano.

La normativa surge ante el crecimiento del uso de monopatines eléctricos y otros dispositivos de movilidad sustentable, con el objetivo de promover una circulación segura, ordenada y responsable, tanto para sus usuarios como para el resto de los actores del tránsito.

La ordenanza considera como Vehículos de Movilidad Personal a aquellos dispositivos de una o más ruedas, de una sola plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos, con una velocidad máxima de hasta 30 km/h y una potencia máxima de 500 watts.

Entre los principales requisitos para circular, la normativa establece:

Edad mínima de 16 años .

Uso obligatorio de casco homologado .

Uso obligatorio de chaleco reflectante .

Portar Documento Nacional de Identidad .

Contar con seguro de responsabilidad civil vigente .

Circular con la documentación que acredite la titularidad del vehículo .

Respetar una velocidad máxima de 30 km/h .

Asimismo, los vehículos deberán contar con sistema de frenos, bocina, elementos reflectantes, luces delantera y trasera encendidas durante la circulación y baterías seguras y compatibles con sus cargadores.

La ordenanza establece que los VMP podrán circular por ciclovías, bicisendas y calzadas, quedando prohibida su circulación por veredas, zonas peatonales, rutas y autopistas .

También se prohíbe transportar pasajeros, circular en contramano, utilizar teléfonos celulares o auriculares mientras se conduce, superar la velocidad permitida, conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas y estacionar en lugares que obstaculicen el paso peatonal.

El incumplimiento de la normativa será sancionado de acuerdo con el Régimen de Infracciones y Penalidades vigente, facultando a los inspectores municipales a realizar controles y adoptar las medidas preventivas correspondientes.

Desde el Municipio se llevarán adelante acciones de difusión, concientización y educación vial para promover el uso responsable y seguro de estas nuevas formas de movilidad urbana.