Villa Ocampo: Campaña de Castración gratuita para mascotas en Isleta Centro

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que los días miércoles 25 y jueves 26 de junio se llevará a cabo una nueva campaña de castraciones gratuitas para perros y gatos en el barrio Isleta Centro.

La jornada se desarrollará en el Salón Comunitario del barrio y forma parte del programa municipal de protección animal, que tiene como objetivo promover la tenencia responsable, prevenir la superpoblación de animales y contribuir al cuidado de la salud pública.

Los vecinos interesados deberán solicitar turno previamente y recibirán información sobre el horario asignado y las condiciones prequirúrgicas necesarias para cada mascota.

Para reservar un turno, los interesados deberán comunicarse al teléfono 3482 412634.

Desde el municipio se recuerda que la castración es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los animales, evitar el abandono y fomentar una convivencia responsable dentro de la comunidad.