Las Toscas: Nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica en el barrio Pueblo Nuevo

La campaña se desarrollará el jueves 6 de agosto en el SUM del barrio. Está destinada a perros y gatos mayores de cuatro meses.

La Municipalidad de Las Toscas, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, llevará adelante la tercera etapa de la campaña gratuita de vacunación antirrábica, destinada a fortalecer la prevención y el cuidado de la salud animal.

La jornada se realizará el jueves 6 de agosto, de 10:30 a 12:00, en el SUM del barrio Pueblo Nuevo, donde vecinos podrán acercar a sus mascotas para recibir la vacuna sin costo.

Desde el municipio recordaron que los animales deben asistir con correa y acompañados por un adulto responsable. Además, la vacunación está destinada a perros y gatos a partir de los cuatro meses de edad.

La vacuna antirrábica es anual, obligatoria y gratuita, y constituye una herramienta fundamental para proteger tanto a las mascotas como a la comunidad frente a esta enfermedad.