Villa Ocampo invita a sumarse a las Escuelas Deportivas

Con el objetivo de seguir promoviendo hábitos saludables, la integración y la recreación, la Municipalidad de Villa Ocampo continúa impulsando las Escuelas Deportivas, una propuesta destinada a niños y niñas de 7 a 12 años.

Se trata de una iniciativa pensada para que los más pequeños disfruten del deporte en un entorno seguro y acompañado por docentes capacitados, a través de actividades que fomentan el aprendizaje, el compañerismo y la diversión.

En esta oportunidad, las actividades se desarrollarán en el C.E.F. N.º 35, donde se dictarán clases de vóley los días martes y jueves, de 18:00 a 19:00 horas.

Las Escuelas Deportivas constituyen espacios de encuentro que permiten a niños y niñas iniciarse en distintas disciplinas, fortalecer sus habilidades motrices y compartir experiencias enriquecedoras junto a sus pares, promoviendo además valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Desde el municipio invitan a las familias a acompañar esta propuesta gratuita que combina juego, actividad física y formación integral, consolidando al deporte como una herramienta clave para el desarrollo de las infancias.

Una parada obligatoria para divertirse, aprender y hacer deporte.