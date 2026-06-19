Villa Ocampo: La Municipalidad invita a la comunidad al segundo JUPE y el Encuentro Regional de Personas Mayores

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el próximo sábado 20 de junio se realizará la segunda edición del programa JUPE , una propuesta destinada a promover el encuentro, la recreación y la participación activa de las personas mayores. La actividad tendrá lugar a partir de las 14:00 horas en el Complejo Cultural, Social y Deportivo ARNO.

La jornada se desarrollará en el marco del Mes del Buen Trato a las Personas Mayores y contará, además, con el Encuentro Regional de Personas Mayores, impulsado junto a la Subsecretaría de Personas Mayores del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe.

Durante la tarde habrá cantina, actividades deportivas, sorteos y juegos recreativos especialmente pensados para las personas mayores.

Asimismo, se contará con la presencia de la secretaria de Políticas Sociales e Integración Social de la provincia, Viviana Foresi, quien acompañará el desarrollo de esta iniciativa orientada a fortalecer la inclusión, la participación y los vínculos comunitarios.

En el marco de la jornada, a partir de las 15:00 horas, se llevará adelante el Encuentro Regional de Personas Mayores, que incluirá diversas propuestas lúdicas y recreativas.

Desde el municipio se invita a toda la comunidad a sumarse a esta actividad y compartir una tarde de encuentro y diversión. Se recomienda a los asistentes concurrir con su mate y buena predisposición para disfrutar juntos de esta nueva edición.