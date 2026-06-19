Villa Ocampo: La Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil disputará su última fecha antes del receso invernal

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el próximo sábado 20 de junio se llevará a cabo una nueva jornada de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil , correspondiente a la última fecha antes del receso invernal.

La actividad comenzará a las 13:00 horas y tendrá lugar en las instalaciones del Instituto, con la participación de niños y niñas de las categorías comprendidas entre los años 2012 y 2020 .

La Liga de Desarrollo tiene como objetivo promover la práctica deportiva, el trabajo en equipo, la formación integral y la generación de espacios de encuentro para las infancias y sus familias.

Durante la jornada, los distintos equipos disputarán una nueva fecha del certamen en un marco de compañerismo, respeto y recreación.

Además, el evento contará con servicio de cantina para los asistentes.

Desde la organización se informa que la realización de la jornada estará sujeta a las condiciones climáticas.

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a las familias y a la comunidad a acompañar y alentar a los jóvenes deportistas en esta nueva fecha de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil.