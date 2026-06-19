Se dejan a continuación los avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», de la ciudad de Las Toscas.

AVISOS PARROQUIALES

FIESTA PATRONAL BARRIO PUEBLO NUEVO

El domingo 28 se llevará a cabo una procesión desde la entrada del barrio a las 10.00 horas, Misa solemne con bautismos a las 11.00 y luego almuerzo y festival abierto a la comunidad.

El programa completo, que comienza el lunes 22, se encuentra publicado en redes sociales de la Parroquia.

MISAS EN LOS BARRIOS

Domingo 28 en la capilla del barrio Virgen Niña a las 16.00 horas.

Este mes de junio, pedimos la colaboración de toda la comunidad… Estamos realizando una colecta de alimentos no perecederos, para repartir entre las familias más necesitadas de nuestra Parroquia.

Se pueden acercar las donaciones a Secretaría o bien entregar al celebrante luego de la Misa diaria.

COLECTA ANUAL DE CÁRITAS

Hasta fin de mes, en las Misas de fin de semana habrá urnas en la entrada del Templo para que apoyemos con nuestro aporte. También durante la semana podrán acercar su colaboración a Secretaría.

COLECTA DE INVIERNO

Continuamos recibiendo en secretaría parroquial, ropa de invierno, calzados, frazadas, etc. para distribuir a las personas que necesiten de nuestra ayuda por medio de Cáritas. Quienes no tengan movilidad para traer deben contactarse para coordinar.

PEREGRINACIÓN A ITATÍ

Se encuentran a la venta los pasajes para la caminata de septiembre. Consultas e inscripciones en Secretaría o con Dora Orduñe.

MATE BINGO

La Capilla Nuestra Señora de los Dolores de El Rabón llevará a cabo un mate bingo el día 19 de julio. En Secretaría hay números disponibles para comprar.