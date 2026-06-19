Las Toscas: Jornada de Forestación junto a alumnos del secundario

La Municipalidad de Las Toscas llevó adelante una jornada de forestación y concientización ambiental junto a estudiantes de 6º año de la E.E.T.P. y S.O. Nº 363 «Norma Aquino», en el marco del proyecto «Huella Verde».

La actividad fue impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, a cargo del Ing. Agr. Damián Cremona, y formó parte del Plan de Gestión del Arbolado Público, una iniciativa que busca promover el cuidado del ambiente, la participación ciudadana y la construcción de una ciudad más verde y sustentable.

Durante la jornada se realizaron tareas de plantación de nuevos ejemplares y acciones de educación ambiental, fomentando el compromiso de los jóvenes con la preservación y renovación del patrimonio forestal urbano.

Con este tipo de propuestas, la Municipalidad continúa fortaleciendo la conciencia ambiental y el trabajo conjunto con las instituciones educativas, promoviendo prácticas que contribuyen al desarrollo sostenible de la ciudad.