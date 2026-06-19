Villa Ocampo: La Municipalidad invita a vivir una noche de teatro, música y emoción con «Mujer hasta la raíz»

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de la presentación de la obra “Mujer hasta la raíz”, una propuesta artística que combina teatro, música y una profunda reflexión sobre la identidad, la fortaleza y las vivencias de las mujeres.

El espectáculo contará con las actuaciones de Fabiola Vietta, Mario Sánchez, Mónica Francovich y Jorgelina Vázquez , junto a la participación especial del Coro Polifónico Municipal “Cristina Del Fabro de Vicentín», ofreciendo una puesta en escena cargada de sensibilidad y expresión artística.

La función se llevará a cabo el sábado 20 de junio, a las 21:15 horas, en el Complejo Arno, y promete ser una experiencia cultural única para compartir en familia y con amigos.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta con un valor de $10.000.

Desde la Municipalidad se invita a vecinos y vecinas a acompañar esta propuesta, apoyando el talento local y disfrutando de una producción que pone en valor el arte como herramienta de encuentro, memoria y transformación.