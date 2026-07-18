Santa Fe incorpora equipos de psicólogos para abordar situaciones excepcionales en las escuelas

Desde el reinicio de las clases por el receso invernal, los establecimientos educativos de la Provincia tendrán a disposición equipos especializados en salud mental para intervenir en situaciones excepcionales. “Se trata de un trabajo interdisciplinario para fortalecer la prevención y el acompañamiento en los ámbitos escolares”, explicó la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes.

A partir de este lunes, con el regreso a las aulas tras el receso invernal, las escuelas de la provincia de Santa Fe tendrán a su disposición equipos de psicólogos especializados para intervenir en situaciones excepcionales y fortalecer las estrategias de prevención y acompañamiento dentro de la comunidad educativa.



El anuncio fue realizado este viernes por la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, quien explicó que, si bien el Ministerio de Educación ya venía trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud, la decisión implica un paso adicional: la conformación de equipos propios especializados en salud mental dentro de la cartera educativa.



“Contar con equipos que trabajen desde el Ministerio de Educación en salud mental es un valor agregado. Entendemos que es una herramienta que marcará un camino a medio y largo plazo”, sostuvo la funcionaria.



La creación de este dispositivo, que no registra antecedentes en otras jurisdicciones del país, fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, a partir de los recientes acontecimientos ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que conmocionaron a la comunidad educativa.



“Tras una situación que nos ha consternado a todos, el gobernador y el ministro impulsaron la conformación de equipos específicos de psicólogos y psicólogas dentro del Ministerio de Educación para fortalecer la prevención. La propuesta suma una mirada interdisciplinaria que permitirá abordar de manera preventiva posibles situaciones en los ámbitos escolares», señaló Coudannes.



La vocera destacó que la iniciativa busca reforzar el acompañamiento que las escuelas ya desarrollan cotidianamente junto a estudiantes, docentes, directivos y asistentes escolares.



“Entendemos que la escuela educa, acompaña y contiene, pero también necesita contar con equipos especializados que respalden esa tarea. Queremos acompañar a los alumnos, a los docentes, a los directivos y a los asistentes escolares, que desde hace tiempo vienen sosteniendo espacios de diálogo y rondas de convivencia en cada institución”, concluyó.