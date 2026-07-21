Villa Ocampo: Se realizará una charla sobre ITS, prevención y salud para estudiantes de nivel secundario

La Municipalidad de Villa Ocampo, en conjunto con el Club de Leones de Villa Ocampo y el C.R.E.S.E.R ., invita a participar de la charla «Hablemos sobre ITS, prevención y salud» , una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario que busca promover el cuidado de la salud, la prevención y el acceso a información confiable.

La actividad se desarrollará el jueves 23 de julio en la E.E.T. N.º 619 «Presbítero Luis Sponton» , con dos turnos para facilitar la participación de los alumnos: 9:00 horas (turno mañana) y 14:00 horas (turno tarde).

La disertación estará a cargo de la Dra. Silvia Garro, quien brindará un espacio de diálogo e intercambio para informar, responder consultas y abordar distintos aspectos relacionados con las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la prevención y la promoción de hábitos saludables.

Esta iniciativa tiene como objetivo generar conciencia entre los jóvenes sobre la importancia del cuidado de la salud, promoviendo la educación, la prevención y el acceso a información responsable como herramientas fundamentales para la toma de decisiones.