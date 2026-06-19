Las Toscas: Entrega de materiales herramientas y para fortalecer la educación

La Municipalidad de Las Toscas realizó una nueva entrega de materiales y elementos para instituciones educativas de la ciudad, a través del Fondo de Financiamiento Educativo.

La entrega estuvo encabezada por el intendente Iván Sánchez, acompañado por la Secretaria General Laura Fiant y el Subsecretario de Gobierno Alexis Ramírez.

En esta oportunidad, el CECLA Nº 48 recibió materiales herramientas y para los talleres de carpintería y electricidad, mientras que la Escuela Nocturna Nº 69 “Brigadier Estanislao López” recibió insumos para cocina y dos ventiladores.

Con estas acciones, la Municipalidad continúa acompañando a las instituciones educativas, brindando recursos que contribuyen a mejorar los espacios de enseñanza y aprendizaje para estudiantes y docentes.