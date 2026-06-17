Villa Ocampo: Reunión técnica para avanzar en el proyecto de acceso a Puerto Ocampo y la conectividad con Bella Vista

En la jornada del martes 17 de junio, en la sala de reuniones de la Municipalidad de Villa Ocampo, el intendente Cristian Marega, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Guillermo Stechina, recibió a autoridades provinciales, nacionales y representantes de distintos organismos vinculados al desarrollo de infraestructura estratégica para la región.

Participaron del encuentro el secretario General del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, Marcos Renna; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador de la Zona Norte de la Dirección Provincial de Vialidad, Arq. Sergio Raúl Cardozo; el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn; el secretario de Cooperación, Cristian Cunha; el senador provincial Orfilio Marcón; el presidente del Concejo Municipal, Mario Araujo; y, en representación del Ejército Argentino, el teniente coronel Pablo Campi.

Asimismo, mediante videoconferencia, estuvieron presentes la secretaria de Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone, junto a integrantes de su equipo de trabajo.

Durante la reunión se llevó adelante una mesa técnica de trabajo con el objetivo de avanzar en los distintos aspectos vinculados al proyecto de acceso a Puerto Ocampo y su conectividad con Bella Vista, una obra de gran importancia para el desarrollo productivo, logístico y regional.

En ese marco, las autoridades analizaron el estado de situación de las gestiones y definieron un plan de acción conjunto, estableciendo etapas y plazos para continuar impulsando el avance del proyecto, reafirmando el compromiso de los distintos organismos involucrados para concretar una infraestructura estratégica que fortalecerá la integración, la conectividad y el crecimiento de toda la región.

Además, se destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y las instituciones participantes para avanzar en una iniciativa que contribuirá significativamente al desarrollo económico, productivo y social de la región, consolidando los vínculos entre las provincias de Santa Fe y Corrientes.