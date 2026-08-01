Cotelvo: Se realizó la Asamblea General Ordinaria

Este viernes 31 de julio se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de COTELVO Servicios, donde se aprobó la Memoria y Balance General correspondiente al 62º Ejercicio Económico y Social, comprendido entre el 1º de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

En este período se dio un hecho histórico para la cooperativa: la renovación por 30 años de la concesión de los servicios de agua potable y desagües cloacales; unificándose ambos, que se encontraban en períodos de prórroga.

Simultáneamente, quedó inaugurada la importante obra de remodelación y ampliación de la segunda planta potabilizadora, lo que permitió incrementar su capacidad de producción de 140.000 a 200.000 litros/hora; además de mejorar notablemente la calidad del agua procesada, con la incorporación del sistema BioCIS-UNR para la remoción biológica del hierro y manganeso.

Se destaca además la gestión responsable de los dos servicios públicos concesionados por el municipio, que tuvo un significativo avance con la aprobación de la Ordenanza Nº 1768/25; mediante la cual se estableció un nuevo, ágil y objetivo mecanismo de control para la actualización cuatrimestral del cuadro tarifario unificado del agua potable y cloacas.

A partir de su aplicación, se proyecta en cada actualización tarifaria – objetiva y fehacientemente – la variación de los principales costos que inciden en la producción y prestación de ambos servicios; quedando exento de cualquier tipo de especulación que afecte los intereses de los usuarios, de la prestadora o del órgano concedente.

Esto queda demostrado en el resultado económico de la sección correspondiente, revirtiendo años de desajustes que perjudicaban las finanzas de la cooperativa; y que iba en contrasentido de la Ley Reguladora 11.220. La misma establece que la prestación de los servicios sanitarios no debe generar déficit a los prestadores; y que, para mantener una prestación eficiente, su costo debe ser trasladado de manera proporcional a los usuarios.

Otra obra importante relacionada con los servicios concesionados fue el acondicionamiento de los taludes de las lagunas de tratamiento de líquidos cloacales que se encuentran en el extremo oeste de la ciudad; garantizando con ello que se cumpla todo el proceso de decantación, evitando filtraciones o rebalses. Este trabajo de refuerzo de los terraplenes circundantes fue el primero que se llevó a cabo desde que se habilitaron las lagunas, hace ya dos décadas.

En el servicio de Internet se realizaron inversiones para el reordenamiento y reprogramación de los equipos servidores, permitiendo que cada usuario pueda disponer de un abono básico de 50 megas; y se amplió la red de fibra óptica, cubriendo todos los loteos que están al norte del Bv. Brown. En tanto, en Isleta Centro se instaló una nueva torre que amplió el alcance del nodo rural ubicado en ese paraje, para el suministro de internet, telefonía y otros servicios; y se cambió el enlace con el nodo ubicado en el paraje Km. 407, mejorando la navegabilidad y ampliando la capacidad de usuarios en su área de influencia.

Con el objetivo de mantener actualizado el parque vehicular y de maquinarias, en este Ejercicio la cooperativa invirtió en el carrozado del coche fúnebre Toyota Corolla adquirido el año anterior; e incorporó una Trafic Renault Master para renovar la unidad de traslado del Servicio Solidario de Sepelio. Además, para tareas generales adquirió un camión IVECO equipado con caja playa volcadora, una grúa articulada, una barquilla simple, una hoyadora y un acoplado playo tipo agrícola de dos ejes.

También se incorporó una nueva camioneta Toyota para movilidad del equipo técnico del servicio de Internet; y se adquirieron nuevas herramientas destinadas a trabajos de mantenimiento de las instalaciones, como un tractor corta pasto y una barredora a explosión. En tanto, para las tareas de desobstrucción de cañerías de la red cloacal se sumó un nuevo equipo Hidro Jet de mayor capacidad y potencia.

En lo que respecta al área administrativa, COTELVO inició un proceso de modernización, digitalización y mensajería virtual con los usuarios de todos los servicios, incorporando el acceso a la facturación y estado de cuenta vía web; como así también, facilitando su pago a través de billeteras virtuales o banca electrónica.

Como en años anteriores, los asociados resolvieron capitalizar los excedentes del ejercicio, que en esta oportunidad alcanzó un monto de $ 845.054.962,65; aprobándose la propuesta del Consejo de Administración que prevé para el ejercicio en curso seguir invirtiendo en el servicio de agua potable, con la construcción de una nueva cisterna para agua tratada; incorporación de un cuarto equipo ablandador; adquisición de un terreno contiguo a la planta para la incorporación de tres nuevos pozos de extracción; la primera etapa de la obra proyectada para mejorar la provisión en el sector oeste de la ciudad; adquisición de un nuevo generador eléctrico para la planta potabilizadora; y elaboración del proyecto para renovación del caño troncal de suministro a la ciudad.

En los otros servicios, está prevista la segunda etapa de la obra de desagües cloacales en el barrio Oeste; construcción de nuevo nichos en el Cementerio Municipal; continuación de la ampliación de la sede de la cooperativa; ampliación del plantel de fibra óptica en el barrio Norte; y desarrollo de la segunda etapa del Loteo COTELVO.

Además, la Asamblea procedió a renovar parcialmente el Consejo de Administración, aprobándose por aclamación la única lista presentada, la que estuvo integrada por: Graciela Yaccuzzi, Adrián Brollo y Javier Vicentín (consejeros titulares); Maria Mián, Horacio Schervinsky y Javier Alegre (consejeros suplentes).