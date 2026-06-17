Autoridades recorrieron las obras que integrarán el corredor de acceso a Puerto Ocampo y la futura conexión con Bella Vista

Luego de la reunión técnica desarrollada en la Municipalidad, las autoridades realizaron una recorrida por distintas obras de infraestructura vinculadas al proyecto de conectividad regional y acceso a Puerto Ocampo.

La visita incluyó el puente «El Pindó», una obra que se encuentra finalizada y próxima a ser inaugurada, representando un avance significativo para la transitabilidad y el desarrollo de la zona.

Posteriormente, la comitiva inspeccionó el estado de avance de las obras de los puentes «El Quencho» y «El Caree», intervenciones fundamentales para consolidar el corredor vial que permitirá mejorar la conectividad y garantizar un acceso más eficiente hacia Puerto Ocampo.



La recorrida culminó en Puerto Ocampo, donde las autoridades visitaron el sector previsto para la operatoria de la futura balsa que unirá esta localidad con Bella Vista, provincia de Corrientes. En el lugar se analizaron aspectos técnicos y logísticos vinculados a la puesta en funcionamiento de este servicio, considerado estratégico para fortalecer la integración regional, impulsar el desarrollo productivo y facilitar el transporte de personas y mercaderías entre ambas provincias.

Durante la visita, los representantes de los distintos organismos destacaron la importancia del trabajo coordinado entre los gobiernos provincial, municipal y nacional para concretar una obra histórica que potenciará las oportunidades de crecimiento y desarrollo para toda la región.