Rojas: «Ante un escenario como este, es necesario dejar las diferencias de lado y estar presentes»

Ante la cada vez más cercana llegada del fenómeno de El Niño, el diputado Sergio «Chiqui» Rojas mantuvo una serie de encuentros con autoridades, productores e instituciones del norte santafesino para planificar acciones de prevención. En ese marco, explico su proyecto para simplificar el acceso a los beneficios de la emergencia agropecuaria, confirmó el avance de importantes obras en la región y dio detalles de la agenda para la próxima semana.

Rojas participo de una reunión con productores en Cañada Ombú, de la Junta Local de Protección Civil en Vera, y de un encuentro convocado por el Comité de Cuenca en Fortín Olmos. Además, confirmó que la semana próxima se reunirá el Comité Técnico de Bajos Submeridionales en la Estancia Las Gamas y seguirán las Jornadas Regionales por el fenómeno El Niño, esta vez en la ciudad de Avellaneda.

«Estos encuentros tienen un objetivo muy claro: prepararnos, coordinar acciones y tomar decisiones antes de que el problema nos encuentre desprevenidos. Frente a un escenario como este no hay lugar para las diferencias: estamos todos del mismo lado, tratando de prevenir y reducir el impacto que pueda tener El Niño en nuestras comunidades. Por eso vamos a seguir estando donde nos convoquen. A veces será impulsando iniciativas desde la Legislatura, otras acompañando gestiones ante el Gobierno provincial, pero siempre con la convicción de que en estos momentos lo más importante es trabajar junto a quienes conocen de primera mano la realidad de cada localidad», expresó Rojas.

Durante las reuniones, uno de los planteos recurrentes de los productores fue la dificultad burocrática para acceder al certificado de emergencia agropecuaria, un requisito clave para obtener beneficios y asistencia estatal. Al respecto, el diputado explico su proyecto presentado en la Legislatura para simplificar dicho procedimiento, estableciendo que los certificados se emitan de forma automática para los productores inscriptos en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) cuyos establecimientos se encuentren dentro de las zonas declaradas en emergencia.

Por otra parte, Rojas confirmó avances concretos en la infraestructura de la región: el inicio de las obras de defensa en Fortín Olmos y la reciente adjudicación de la limpieza del Canal de Los Ingleses en Cañada Ombú, cuyos trabajos se prevé que comiencen a la brevedad.