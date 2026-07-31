Benjamín Brac fue convocado a una observación de la Selección Argentina U15 de vóley

El joven jugador del Club Virgen Niña participará de una concentración nacional que se desarrollará del 31 de julio al 2 de agosto en la localidad santafesina de Wheelwright.

El Club Virgen Niña celebró la convocatoria de Benjamín Brac a una jornada de observación de la Selección Argentina U15 de vóley, un reconocimiento que destaca su crecimiento deportivo y proyección a nivel nacional.

La concentración se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto en la localidad de Wheelwright, donde el joven compartirá entrenamientos y evaluaciones junto a otros talentos de distintos puntos del país.

Desde la institución remarcaron que esta convocatoria es el resultado del esfuerzo, el compromiso y la dedicación que Benjamín demuestra día a día, además del trabajo formativo realizado por sus entrenadores y el permanente acompañamiento de su familia.

El Club Virgen Niña expresó su orgullo por este importante paso en la carrera deportiva del jugador y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva experiencia, representando a la institución y al vóley de la región.