La Unión Agrícola de Avellaneda realizará el V Foro Ganadero con la participación de Santiago Bulat y Federico Santangelo

El encuentro se llevará a cabo el próximo 25 de junio en el Auditorio Municipal de Avellaneda y reunirá a productores, empresarios, profesionales y referentes del sector para analizar los desafíos y oportunidades de la ganadería argentina.

La Unión Agrícola de Avellaneda realizará el próximo jueves 25 de junio la quinta edición de su Foro Ganadero, una propuesta que se ha consolidado como un espacio de capacitación, actualización e intercambio para productores y actores vinculados a la actividad.

Bajo el lema «Claves para la ganadería que viene», la jornada tendrá lugar desde las 17 horas en el Auditorio Municipal de Avellaneda y contará con la participación de destacados especialistas que aportarán herramientas y perspectivas para la toma de decisiones en un contexto productivo y económico en permanente transformación.

Entre los principales disertantes se destacan Santiago Bulat, economista y profesor del IAE Business School, y Federico Santangelo, especialista en mercados agropecuarios y análisis de escenarios para la producción.

Además, profesionales de la cooperativa compartirán conocimientos y experiencias vinculadas a la nutrición animal, uno de los ejes centrales de la jornada.

El Foro está dirigido a productores ganaderos, empresarios, profesionales, estudiantes y público interesado en la actividad.

La propuesta abordará temas vinculados a la nutrición animal y la eficiencia productiva, el contexto económico, las perspectivas de mercado y la integración entre producción y negocio, promoviendo una mirada integral sobre los desafíos que enfrenta la ganadería actual.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas forman parte del compromiso permanente con la capacitación, la innovación y el acompañamiento de los productores, promoviendo herramientas que contribuyan al desarrollo de la actividad ganadera y de toda la región.

La participación es gratuita, con inscripción previa. Los interesados pueden registrarse completando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefqe5teDqgmApv9nvILtwyf_0ESr1WAEseNvlkTw6xD1b4Tg/viewform

PROGRAMA PRELIMINAR

17.00 h | Acreditaciones

17.15 h | Apertura institucional

17.30 h | Presentación técnica sobre Nutrición Animal

17.50 h | Disertación de Federico Santangelo

18.50 h | Break

19.15 h | Disertación de Santiago Bulat

20.45 h | Mesa de diálogo e intercambio

21.15 h | Lunch

V Foro Ganadero UAA 2026

Claves para la ganadería que viene

25 de junio | 17 h | Auditorio Municipal de Avellaneda