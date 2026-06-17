Villa Ocampo: Recuperan una motocicleta robada y detienen a dos sospechosos tras una persecución

El vehículo había sido denunciado como sustraído por una mujer. Los ocupantes intentaron escapar de un control policial sobre la Ruta Provincial 32.

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo logró recuperar una motocicleta robada y aprehender a dos hombres durante un operativo realizado en la noche del 16 de junio.

El procedimiento se inició alrededor de las 21:50 horas, luego de que los efectivos tomaran conocimiento de una denuncia por hurto radicada en la Comisaría 4ta. La víctima, una mujer mayor de edad, había denunciado la sustracción de su motocicleta Konisa 110 c.c.

A partir de la denuncia, los uniformados realizaron patrullajes preventivos sobre la Ruta Provincial N° 32. Al llegar a la zona del Puente Los Amores, observaron una motocicleta de similares características a la denunciada, en la que se desplazaban dos personas encapuchadas.

Cuando los policías les dieron la voz de alto, los ocupantes hicieron caso omiso y aceleraron la marcha intentando escapar. Sin embargo, fueron interceptados e identificados a pocos metros del lugar.

Los involucrados resultaron ser dos hombres mayores de edad domiciliados en Villa Ana. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una gomera con recortes de tuercas, tornillos y piedras, además de una pinza que llevaba uno de los sospechosos.

Tras verificar los números de motor y chasis, se confirmó que la motocicleta era la misma que había sido denunciada como robada.

Ambos hombres fueron aprehendidos y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia. Del procedimiento fueron informados el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe y el Organismo de Gestión Judicial de Las Toscas.