Villa Ocampo: Cinzone anunció controles más estrictos y alcoholemia

Inspectoría Municipal anunció controles más rigurosos, alcoholemia y nuevas medidas para mejorar la seguridad vial en Villa Ocampo.

En la mañana de este martes 16 de junio, en el programa “Buen Día Villa Ocampo”, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el responsable de Inspectoría Municipal de Villa Ocampo, Luis Cinzone, brindó una extensa entrevista en la que confirmó el endurecimiento de los controles de tránsito y el estricto cumplimiento de las ordenanzas vigentes.

Durante el diálogo, Cinzone sostuvo que finalizó la etapa de concientización y que llegó el momento de aplicar las normativas con firmeza. En ese sentido, aseguró que los inspectores cuentan con todo el respaldo necesario para exigir la documentación obligatoria y sancionar las infracciones contempladas en las ordenanzas municipales.

Uno de los temas que más preocupación genera, según expresó el funcionario, es la circulación de motocicletas con caños de escape adulterados o libres, situación que provoca constantes reclamos de vecinos por la contaminación sonora, especialmente durante la madrugada. Al respecto, adelantó que los vehículos que sean detectados en infracción podrán ser retenidos y sus escapes no reglamentarios decomisados.

Asimismo, confirmó que durante los próximos días comenzarán a realizarse controles de alcoholemia sorpresivos en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con fuerzas de seguridad y organismos vinculados a la prevención vial.

Cinzone también se refirió al creciente uso de monopatines eléctricos y señaló que Villa Ocampo avanzará en la aplicación de una reglamentación específica. Entre las exigencias previstas se encuentran el uso de casco, elementos reflectivos, luces reglamentarias, seguro obligatorio y una edad mínima de 16 años para conducir este tipo de vehículos.

En otro tramo de la entrevista, el responsable de Inspectoría destacó la labor del personal a su cargo, aunque reconoció que el área cuenta con recursos humanos limitados y remarcó la necesidad de incorporar más personal femenino para fortalecer los procedimientos de control.

Finalmente, reafirmó su compromiso con el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial, asegurando que su gestión estará enfocada en garantizar el cumplimiento de las normas para construir una ciudad más segura, organizada y respetuosa de los derechos de todos los vecinos.