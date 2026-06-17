Villa Ocampo: El jueves 18 de junio se recuperará la jornada de Recolección de residuos en Parajes Rurales

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que este jueves 18 de junio, a partir de las 6:30 horas, se llevará a cabo la recolección de residuos húmedos y secos en el Sector 3: Parajes Rurales, correspondiente a la jornada que debió ser suspendida.

El servicio alcanzará a los vecinos de los distintos parajes rurales incluidos en el sector mencionado, con el objetivo de garantizar la correcta prestación del servicio y mantener el cronograma de recolección establecido.

Desde el municipio se solicita a la comunidad disponer los residuos con anticipación y respetar la separación en origen, colocando los residuos húmedos y secos en bolsas diferenciadas para facilitar las tareas del personal y contribuir al cuidado del ambiente.

La colaboración de los vecinos resulta fundamental para fortalecer las acciones de gestión integral de residuos y avanzar hacia una ciudad más limpia y sustentable.