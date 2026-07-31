Comienza el cronograma de pago de haberes de julio para trabajadores provinciales

A partir de mañana sábado 1 de agosto tendrán acreditado sus haberes el personal policial y penitenciario, junto con los pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000. Luego, por planilla complementaria, se cobrará la primera parte de los acuerdos “La recomposición salarial es un sello en cada una de las paritarias que vamos a seguir sosteniendo”, destacó la vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de julio se percibirán a partir del lunes 3 de agosto de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1,410.000, quienes lo tendrán depositado en sus cuentas este sábado. El cronograma se extenderá hasta el viernes 7. Una vez finalizado el cronograma de pagos se liquidarán por planilla complementaria las diferencias correspondientes a junio y julio, como así también los incrementos acordados para el segundo semestre, que incluyen montos mínimos garantizados.



La fecha de cobro del acuerdo paritario será desde mediados del mes de agosto, según confirmó la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, quien destacó el “compromiso asumido por el Gobierno de Santa Fe que será un compromiso cumplido”, asegurando además que “la recomposición salarial es un sello en cada una de las paritarias que vamos a seguir sosteniendo”.

Cronograma

Lunes 3 de agosto (acreditación en cuenta sábado 1)

Escalafón Policial y Penitenciario.

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.410.000.

Martes 4 de agosto

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.410.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Miércoles 5 de agosto

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.410.000.

Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 6 de agosto

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.410.000

Viernes 7 de agosto