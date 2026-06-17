Villa Ocampo: La Feria Ocampense celebrará el Día del Padre con una jornada especial

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Ocampense, que se realizará el próximo sábado 20 de junio, a partir de las 15:00 horas, en Plaza San Martín.

La propuesta reunirá a artesanos y emprendedores locales , quienes ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados en la ciudad, brindando a vecinos y visitantes la posibilidad de adquirir regalos para celebrar el Día del Padre y, al mismo tiempo, apoyar el trabajo y la producción local.

Durante la jornada, los asistentes podrán encontrar artesanías, dulces caseros, juegos, plantas y diversas propuestas pensadas para toda la familia.

Además, el encuentro contará con la realización del “Encuentro Musical”, un espacio que reunirá a artistas ocampenses en una serie de presentaciones en vivo, generando un ámbito de recreación, cultura y participación comunitaria.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de los emprendedores y artesanos de la ciudad, promover el consumo local y ofrecer un espacio de encuentro para compartir en familia.

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a acercarse y disfrutar de una tarde especial al aire libre.

Fecha: Sábado 20 de junio.

Horario: Desde las 15:00 horas.

Lugar: Plaza San Martín.