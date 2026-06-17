Cayó el “Narigón” Vázquez, otro de los delincuentes más buscados en la provincia de Santa Fe

El operativo estuvo a cargo de las Tropas de Operaciones Especiales en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Buscado por una causa de homicidio y sindicado sicario de la Banda de los Menores, se trata de la tercera captura de alto perfil en los últimos ocho días, tras las detenciones de “Plin” Acosta y Samuel Reyes.

Las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), fuerza de élite del Gobierno de Santa Fe, capturó este martes a Fernando Sebastián Vázquez (45 años), otro de los delincuentes más buscados en la provincia. El operativo de captura se llevó adelante en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.



El “Narigón” Vázquez integraba la lista de los más buscados en la provincia de Santa Fe y su captura ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos.



Vázquez presentaba pedido de detención por una causa de homicidio y también lo sindican como uno de los sicarios de Lisandro “Limón” Contreras, uno de los líderes de la Banda de los Menores que también cayó entre los más buscados.



Se trata de la tercera captura de alto perfil en los últimos ocho días, tras las detenciones de Andrés “Plin” Acosta a la salida de un boliche en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Samuel Elías Reyes en la provincia de Córdoba.