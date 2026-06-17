Las Toscas: Festejo por el Día del Libro

La Municipalidad de Las Toscas, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, junto al ISP Nº 63 «Natalia Quessús», llevó adelante una jornada especial en conmemoración del Día del Libro, destinada a niños y niñas de nivel inicial y primer grado de las instituciones educativas de la ciudad.

La propuesta contó con la participación de estudiantes de tercer año del Profesorado de Educación Primaria, quienes desarrollaron una iniciativa recreativa y educativa inspirada en la literatura infantil «El Gato con Botas». A través de diferentes actividades participativas, los niños tuvieron la oportunidad de acercarse al mundo de los libros de una manera dinámica y significativa. Durante la jornada, el intendente Iván Sánchez se hizo presente en el lugar para acompañar la actividad y saludar a los participantes.

La actividad tuvo como objetivo promover el interés por la lectura, estimular la imaginación y la creatividad, y fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones educativas y culturales de la ciudad. Además, permitió a los futuros docentes poner en práctica experiencias de intervención, consolidando su formación profesional y su compromiso con la educación.