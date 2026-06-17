Salvador Di Stefano: Argentina es recalificada, y vamos por más

Por Salvador Di Stefano

La Argentina ha sido recalificada por tres de las tres calificadoras más importantes del mundo. Llegan mejores noticias y la deuda 2027 se cubre en el 2026.

Los planetas parecen alinearse, porque Argentina mejoró su calificación y el petróleo comenzó a bajar; dos motivos para ver a los mercados en Argentina a la suba. Pero falta mucho más aún, el 15 y 16 de junio podríamos obtener garantías por U$S 2.500 millones que avalen un crédito al país que le permita renovar parte de la deuda a vencer en el año 2027, por otro lado, el gobierno trabaja en renovar todos los repos que vencen en 2027 con la mirada al año 2028 y 2029. Por si esto fuera poco, el 23 de junio existe la posibilidad que Morgan Stanley nos reclasifique pasando de mercado independiente a Mercado de Frontera. A veces nada sale, y en otros momentos las buenas noticias llegan en manada.

Esta sucesión de noticias nos pueden llevar a que el riesgo país descienda a la zona de 400 puntos, esta sería una gran noticia, y el gobierno debería evaluar volver a los mercados voluntarios de deuda. Sería muy bueno colocar deuda nueva a 10 años, le vendría bien al mercado de capitales, necesitamos un bono largo con cupones superiores al 5,0% anual. Por otro lado, en los años 2027 comienza a pagar amortización el bono AE38 y en el año 2028, el AL41.

Necesitamos una familia de bonos más atractivos si queremos que el riesgo país siga bajando.

Hablando de bonos atractivos, el AE38 luce como el bono más interesante, su precio es U$S 83, y va a pagar tomando la renta de julio del año 2026, diciembre 2027, más al amortización y renta del año 2027 U$S 12,0, eso daría una rentabilidad del 14,5% en dólares si el bono mantiene la paridad dentro de un año. Esto luce como un gran negocio.

En cuanto a las acciones creemos que tienen mucho para recorrer a la suba, pero no todo es homogéneo, las acciones petroleras como Vista e YPF pueden ceder precio si el petróleo comienza a descender y perfore el piso de U$S 80. Mientras ello no ocurre vamos a ver inversores especulativos esperando una suba.

La llegada de Space X al mercado hace que ahora sean 8 las magníficas. Creemos que sigue siendo Google la acción más competa de ese pelotón. Próximamente llegan más acciones a la bolsa americana, como Antrophic y Open AI. Estas serán otra prueba de fuego para el mercado de la Inteligencia Artificial.

El dólar va a lucir muy tranquilo con esta sucesión de noticias, sin embargo, comprar bonos dólar linked y vender dólar futuro puede dar una tasa de retorno superior al 27% anual, es una buena alternativa de tasa en momentos de rendimientos muy pobres en el mercado. El plazo fijo está en torno al 20% anual en el mejor escenario.

Conclusión

.- El gobierno tuvo una semana soñada en materia económica, vamos a ver una caída del riesgo país, que debería coronarse con una colocación voluntaria en el mercado de deuda en el segundo semestre.

.- Los bonos en dólares tienen para seguir subiendo, pero cada uno mide su propia codicia, con un riesgo país de 400 puntos tomar algo de ganancias no vienen nada mal.

.- Las acciones petroleras como YPF y Vista subiendo por encima de la media, reciclar inversiones a sectores financieros desde sectores petroleros no es malo en este momento.

.- Brasil muestra perspectivas muy positivas, diversificar carteras es el mejor camino para dormir mejor a la noche.

.- Títulos públicos en Argentina, acciones locales, apostar por la bolsa de Brasil y armar una cartera con 4 de las 8 magnificas es una buena diversificación en un momento tan especial y de tanta volatilidad como el actual.

.- Creemos que las buenas noticias continúan la semana próxima, y el segundo semestre debería ser mucho mejor que el primero.