Las Toscas: Realizaron la audiencia imputativa a Erica Del Fabro

En la mañana del jueves 23 de julio de 2026, alrededor de las 9:20, se llevó a cabo en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de la ciudad de Las Toscas la audiencia imputativa y de medidas cautelares contra Érica Fabiana Del Fabro, de 45 años, domiciliada en el predio de la antigua planta fabril del ingenio azucarero de esa ciudad.

La mujer está vinculada a una causa en la que resultó herido Pablo Ramón Benítez, de 48 años, empleado de la empresa Horizonte Cable de Las Toscas. Según se expuso en la audiencia, el hecho ocurrió mientras Benítez realizaba tareas de reparación de un tendido de cables junto a su compañero Maximiliano Fernández.

La imputada fue asistida por los abogados Marcelo Venetucci y Gianluca Venetucci, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Juan Sebastián Marichal, quien participó mediante el sistema Zoom. En la sala también estuvo presente el doctor Santiago Jones, asistente de la fiscalía de Las Toscas, acompañando a la víctima. La audiencia fue presidida por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, doctora Natalia Palud.

Durante la exposición fiscal se indicó que Del Fabro reconoció haber efectuado tres disparos con un rifle de aire comprimido potenciado, arma que aún no fue secuestrada. Uno de los proyectiles, según se informó, permanece alojado en la zona glútea de la víctima.

La defensa cuestionó aspectos del procedimiento policial y sostuvo que el arma utilizada no posee la misma capacidad ofensiva que un arma de fuego convencional.

Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió otorgar la libertad con restricciones a Del Fabro, medida que quedará supeditada a la recuperación del arma utilizada en el hecho.

El caso generó repercusión en la comunidad y motivó expresiones de preocupación por parte de vecinos y trabajadores del sector. Distintas instituciones vinculadas a los servicios de cable, televisión e internet de la provincia de Santa Fe y de otras regiones del país enviaron mensajes de solidaridad a la empresa Horizonte Multimedios y, en particular, a los trabajadores Pablo Benítez y Maximiliano Fernández.

Gentileza: las toscas Multimedios