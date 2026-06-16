La AVNS se consagró subcampeona en el Torneo Interasociaciones Sub 14 de vóley

El seleccionado masculino llegó a la final y obtuvo el segundo puesto, mientras que el equipo femenino finalizó en la quinta posición. Tres jugadores de la asociación recibieron distinciones individuales.

La AVNS tuvo una destacada participación en el Torneo Interasociaciones Sub 14 de vóley, disputado los días 13 y 14 de junio en la ciudad de Cañada Rosquín.

El seleccionado masculino logró el subcampeonato tras caer en la final frente a la Asociación Rosarina. En semifinales, los representantes del norte santafesino habían superado a la Asociación Santafesina, asegurando así su lugar en el encuentro decisivo.

Por su parte, el equipo femenino culminó el certamen en la quinta posición, en una competencia que reunió a nueve asociaciones de distintos puntos de la provincia.



Además de la destacada actuación colectiva, tres jugadores de la AVNS fueron reconocidos con premios individuales por su rendimiento durante el torneo:

Bautista Zupel, del club Adelante de Reconquista, fue distinguido como Mejor Central .

. Alejandro González, de Virgen Niña, recibió el reconocimiento como Segundo Mejor Central .

. Tomás Armendía, del Club Bomberos, fue premiado como Mejor Armador.

Desde la asociación destacaron el desempeño de ambos seleccionados y el trabajo realizado por jugadores, entrenadores y clubes formadores, que continúan fortaleciendo el crecimiento del vóley regional.