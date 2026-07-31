Las Toscas: Llamado a Licitación Pública para la adquisición de nuevas maquinarias y vehículos

Con el objetivo de fortalecer el parque automotor municipal y optimizar la prestación de los servicios públicos, la Municipalidad de Las Toscas realizará la Licitación Pública Nacional N° 002/2026 para la adquisición de un camión con caja volcadora, un tanque atmosférico de arrastre, un automóvil y una camioneta, todos 0 km.

La compra será financiada con un aporte no reintegrable otorgado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco del Programa Fondo de Obras Menores – Ley Provincial N° 12.385, destinado a mejorar la capacidad operativa del municipio y acompañar el crecimiento de la ciudad.

Licitación Pública Nacional N° 002/2026



La Municipalidad de Las Toscas, departamento General Obligado, provincia de Santa Fe invita a presentar ofertas para el suministro de:

LOTE 1-UN (1) CAMIÓN CON CAJA VOLCADORA 0 KM

LOTE 2-UN (1) TANQUE ATMOSFÉRICO DE ARRASTRE 0 KM

LOTE 3-UN (1) AUTOMÓVIL 0 KM

LOTE 4-UNA (1) CAMIONETA 0 KM

PLAZO DE ENTREGA: 20 días corridos. Las ofertas que superen dicho plazo serán descalificadas. Al momento de la adjudicación también se valorarán los menores tiempos de entrega.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

Venta de pliegos: Hasta el 14 de agosto de 2026, de 7:00 a 12:00 h, en la Secretaría de Planificación Económica de la Municipalidad de Las Toscas (calle 12 N° 901), o solicitándolos por teléfono (03482) 492149/279, o al correo electrónico [email protected]. La entrega de los pliegos será sin costo. La adquisición del pliego no podrá endosarse, transferirse ni cederse bajo ningún concepto.

Consultas: Se recibirán hasta el 18 de agosto de 2026, a las 12:00 h, por escrito o por correo electrónico. Las respuestas serán emitidas hasta el 19 de agosto, a las 12:00 h, mediante circular aclaratoria.

Recepción de ofertas: Hasta las 10:45 h del 20 de agosto de 2026, en la Secretaría de Planificación Económica

Apertura de ofertas : 20 de agosto de 2026, a las 11:00 h, en la Sala de Conferencias de la Municipalidad de Las Toscas (1º piso, calle 12 N° 901).

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por lote, constituida en alguna de las formas establecidas en el pliego (SECCION II – C. PREPARACIÓN DE OFERTAS – Cláusula 16), según el siguiente detalle:

LOTE 1: (PESOS UN MILLON SETECIENTOS C/00/100) $1.700.000,00

LOTE 2: (PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL C/00/100) $310.000,00

LOTE 3: (PESOS TRESCIENTOS MIL C/00/100) $300.000,00

LOTE 4: (PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL C/00/100) $560.000,00

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA: Las ofertas deberán presentarse en un original y una copia, en sobres separados dentro de un sobre exterior identificado con la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE LAS TOSCAS

PROVINCIA DE SANTA FE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 002/2026

NO ABRIR antes de las 11:00 h del día 20 de agosto de 2026