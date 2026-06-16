EL 6.º Foro Nacional de Humedales continuó con talleres sobre turismo sustentable, educación ambiental e innovación

En el marco de la segunda jornada del 6.º Foro Nacional de Humedales , desarrollado el pasado viernes 12 de junio en la ciudad de Villa Ocampo, se llevaron adelante diversas actividades de formación e intercambio que convocaron a especialistas, investigadores, docentes, funcionarios y participantes de distintas provincias del país.

Las actividades se desarrollaron en distintos espacios del Complejo Social, Cultural y Deportivo ARNO y en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas, abordando temáticas vinculadas a la conservación, la gestión sostenible y la innovación aplicada a los humedales.

De 15:00 a 16:45 horas, en el Salón Central y Salón Bordó del Complejo ARNO, se realizó el taller “Turismo Sustentable”, un espacio destinado a reflexionar sobre el desarrollo de propuestas turísticas responsables que promuevan la conservación de los ecosistemas y el fortalecimiento de las comunidades locales.

En simultáneo, de 15:00 a 16:45 horas , en el Salón Secundario del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, se llevó a cabo el taller “Educación ambiental y ciencia ciudadana: experiencias en humedales”, donde se compartieron experiencias, herramientas y estrategias para fomentar la participación activa de la comunidad en la generación de conocimiento y la protección de estos ambientes naturales.

Posteriormente, entre las 16:45 y las 17:15 horas , los participantes compartieron un espacio de intercambio durante el tradicional corte de café, fortaleciendo vínculos entre instituciones, organizaciones y profesionales de distintas regiones del país.

La jornada continuó de 17:15 a 19:00 horas con el taller “Humedales artificiales para tratamiento de aguas residuales”, desarrollado en el Salón Central y Salón Bordó del Complejo ARNO .

Durante esta actividad se presentaron experiencias y tecnologías vinculadas al uso de humedales artificiales como herramientas sostenibles para el tratamiento y saneamiento de aguas residuales, destacando su importancia como alternativa eficiente y de bajo impacto ambiental.

Además, durante toda la jornada permaneció habilitada la Exposición Permanente de Posters , instalada en el Salón Verde del Complejo ARNO , donde investigadores, instituciones y organizaciones compartieron trabajos, proyectos y experiencias relacionadas con la conservación, el manejo y la investigación de los humedales.

El 6.º Foro Nacional de Humedales continuó consolidándose como un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de conocimientos, promoviendo la articulación entre organismos públicos, instituciones académicas, organizaciones sociales y comunidades comprometidas con la protección y el uso sostenible de estos ecosistemas estratégicos.