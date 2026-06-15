Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 15 al 21 de junio de 2026.
MARTES 16:
19:00 hs: Misa en el Templo.
MIÉRCOLES 17:
No habrá Misas ni Celebraciones.
JUEVES 18:
16:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Oratorio Sagrado Corazón (Bº Sagrado Corazón).
19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).
19:00 hs: Misa en el Templo.
VIERNES 19:
08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.
09:00 hs: Misa en el Hogar de Ancianos.
17:00 hs: Misa de Rincón de Amores.
19:00 hs: Misa en el Templo.
SÁBADO 20:
17:00 hs: Misa en Capilla Jesús de Nazaret (Arroyo Ceibal Centro).
17:30 hs: Misa en Capilla La Merced (Bº Los Amores).
19:00 hs: Misa en el Templo.
DOMINGO 21: Decimosegundo Domingo durante el año
08:30 hs: Misa en el Templo.
10:30 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla Sagrado Corazón (Campo Bello).
17:00 hs: Misa en Capilla San Cayetano.
19:00 hs: Misa en el Templo.
PEREGRINACIÓN A ITATÍ: Se comunica que aún se encuentran disponibles algunos lugares para viajar a la Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí, del próximo mes de septiembre. Comunicarse con Romina Gracioli o Eliana Llamas.
ORATORIO DE INGRESO A LA CIUDAD: Para su mantenimiento se encuentran a la venta tarjetas de empanadas para el próximo 20 de junio. Se las puede reservar en Secretaría Parroquial.
ORDENACIÓN PRESBITERAL: El próximo domingo 12 de julio será la Ordenación Sacerdotal del Diácono David Herman, en la Iglesia Catedral de Reconquista, a las 18:00 hs. Están todos invitados a participar.
BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.
BECAS DE AYUDA A LA FORMACIÓN SACERDOTAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con la compra de una Beca para ayudar a la formación de los seminaristas de nuestra Diócesis. El costo es de $20.000., y puede abonarse en cuotas. Consultar en Secretaría Parroquial.