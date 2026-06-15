Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción”, de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 15 al 21 de junio de 2026.

MARTES 16:

19:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 17:

No habrá Misas ni Celebraciones.

JUEVES 18:

16:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Oratorio Sagrado Corazón (Bº Sagrado Corazón).

19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 19:

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

09:00 hs: Misa en el Hogar de Ancianos.

17:00 hs: Misa de Rincón de Amores.

19:00 hs: Misa en el Templo.

SÁBADO 20:

17:00 hs: Misa en Capilla Jesús de Nazaret (Arroyo Ceibal Centro).

17:30 hs: Misa en Capilla La Merced (Bº Los Amores).

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 21: Decimosegundo Domingo durante el año

08:30 hs: Misa en el Templo.

10:30 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla Sagrado Corazón (Campo Bello).

17:00 hs: Misa en Capilla San Cayetano.

19:00 hs: Misa en el Templo.

PEREGRINACIÓN A ITATÍ: Se comunica que aún se encuentran disponibles algunos lugares para viajar a la Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí, del próximo mes de septiembre. Comunicarse con Romina Gracioli o Eliana Llamas.

ORATORIO DE INGRESO A LA CIUDAD: Para su mantenimiento se encuentran a la venta tarjetas de empanadas para el próximo 20 de junio. Se las puede reservar en Secretaría Parroquial.

ORDENACIÓN PRESBITERAL: El próximo domingo 12 de julio será la Ordenación Sacerdotal del Diácono David Herman, en la Iglesia Catedral de Reconquista, a las 18:00 hs. Están todos invitados a participar.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.