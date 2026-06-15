Santa Fe consolidó su liderazgo ambiental en el 6° Foro Nacional de Humedales y ratificó una agenda de conservación con impacto territorial

El encuentro reunió en Villa Ocampo a más de 200 especialistas, investigadores, funcionarios y organizaciones de todo el país. La Provincia destacó avances en protección de humedales, conservación de la fauna, ordenamiento territorial y desarrollo productivo sostenible.

El Gobierno de Santa Fe cerró en Villa Ocampo el 6° Foro Nacional de Humedales con un fuerte respaldo a las políticas públicas de conservación, producción sostenible y ordenamiento territorial que impulsa en distintas regiones de la provincia. Durante tres jornadas, del jueves al sábado, más de 200 representantes de organismos públicos, universidades, centros de investigación y organizaciones ambientales coincidieron en la necesidad de fortalecer el papel de los estados provinciales y municipales ante el complejo escenario que atraviesa la agenda climática a nivel nacional e internacional.



El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, realizó un balance de las jornadas y destacó el valor estratégico del sitio Ramsar Jaaukanigás, uno de los principales humedales del país y emblema ambiental del norte santafesino. “Entendemos que el turismo basado en la naturaleza y la conservación es una oportunidad de desarrollo para nuestras comunidades y una herramienta para generar conciencia sobre el enorme patrimonio natural que tiene Santa Fe”, puntualizó Estévez.



Por su parte, el intendente Cristian Marega ponderó la trascendencia de que la ciudad se consolide como el epicentro de este debate federal: “Alojar este encuentro pone a nuestra región en el mapa de la conservación activa y nos da la oportunidad de demostrar en el territorio cómo una comunidad local convive, protege y produce de manera sustentable a la par de un patrimonio clave en biodiversidad como lo es el Jaaukanigás”.



Uno de los aspectos centrales del Foro fue la presentación de los avances normativos impulsados por la Provincia durante los últimos años. Entre ellos sobresale la reglamentación de la Ley Provincial de Humedales mediante el Decreto 1168/25, que consolidó el Inventario Provincial de Humedales para identificar ecosistemas estratégicos y fortalecer los criterios de evaluación ambiental sobre agua, suelo, flora y fauna.



Acciones provinciales

La gestión provincial también expuso las medidas implementadas para proteger la fauna ictícola frente a la histórica bajante del río Paraná. Se destacan la fijación, por primera vez, de cupos máximos de extracción de peces de agua dulce; la puesta en marcha del Comité de Manejo de las Pesquerías de la Región Litoral (Comapel), junto con Entre Ríos; y la presentación del Plan Estratégico de Reconversión y Utilización Sustentable del Recurso Ictícola, orientado a priorizar el mercado interno y el desarrollo acuícola.



Santa Fe exhibió cifras récord de fiscalización. Junto con la Guardia Rural Los Pumas, durante 2025 se decomisaron más de 12 toneladas de pescado obtenido de manera irregular, mientras que en lo que va de 2026 ya se superaron las seis toneladas.



Otro de los ejes destacados fue la incorporación de criterios de conservación en la obra pública. El Ministerio de Ambiente trabaja junto con la Dirección Provincial de Vialidad para incluir pasos de fauna y señalización específica en grandes proyectos de infraestructura, con el objetivo de reducir la fragmentación de hábitats y la mortalidad de especies silvestres.

Áreas naturales

El Foro también permitió mostrar el crecimiento del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Durante la actual gestión se incorporaron más de 1.000 hectáreas mediante nuevas reservas estratégicas y se ejecutaron más de 55 intervenciones de restauración ambiental y mejoras de infraestructura en áreas protegidas y portales de acceso a humedales.



La convocatoria reunió a más de 40 instituciones de todo el país. Participaron autoridades ambientales de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes; representantes de la Administración de Parques Nacionales; investigadores del Conicet, INTA, Inali, Iicar e INES; universidades nacionales como la UNL, UNR, UTN, Unsam y UBA; y organizaciones de referencia internacional como Wetlands International y Fundación Vida Silvestre Argentina.



El respaldo de la comunidad científica fue otro de los puntos sobresalientes del encuentro. Especialistas coincidieron en la necesidad de compatibilizar producción y conservación mediante modelos de desarrollo que preserven la integridad ecológica de los territorios y mejoren la calidad de vida de las comunidades locales.



Finalmente, las jornadas permitieron avanzar en una agenda común para la planificación sostenible de los Bajos Submeridionales, uno de los sistemas de humedales más extensos de Argentina. En ese marco, se destacó la implementación del programa Planificar Santa Fe-Región Norte, una herramienta estratégica para ordenar el crecimiento territorial, reducir riesgos ambientales y compatibilizar desarrollo productivo y resiliencia climática.