Defensa del Consumidor alerta por un juguete que no cumple estándares y será retirado

El organismo provincial respalda la decisión nacional de retirar del mercado el juguete “Squeezy Dumpling”, tras comprobarse que contiene niveles de benceno muy superiores a los permitidos y carece de las advertencias de seguridad obligatorias. La medida busca proteger la salud de los niños y garantizar que los productos comercializados cumplan con las normas vigentes.

En la previa del Día del Niño, la Dirección de Defensa del Consumidor -dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe-, se suma al procedimiento iniciado por la Secretaría de Comercio de la Nación para retirar del mercado el juguete importado “Squeezy Dumpling”, que presenta un grave riesgo químico: se detectó la presencia de benceno en concentraciones que superan cuatro veces los límites legales permitidos. Esta sustancia tóxica puede ingresar al organismo por inhalación o contacto con la piel, incluso sin ser ingerida.



Además, el producto carece del Marcado de Conformidad, no identifica al importador y no incluye las advertencias de seguridad en castellano, incumpliendo la normativa vigente.



La denuncia fue presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete en el marco del Decreto N.° 274/2019 de Lealtad Comercial.



Desde la Provincia de Santa Fe se acompañará esta medida con inspecciones en comercios, para garantizar que el retiro del producto se cumpla efectivamente y que ningún consumidor quede expuesto a riesgos.



“La prioridad es proteger la salud de los niños y dar señales claras de que en Argentina no se toleran productos que incumplen la ley. Vamos a fiscalizar en territorio santafesino para asegurar que esta medida se aplique con rigor”, expresó Valeria Schvartz, directora de Defensa del Consumidor de Santa Fe.



Con esta acción conjunta, Nación y Provincia refuerzan el compromiso de cuidar a las familias, garantizando que los productos que llegan a los hogares cumplan con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la legislación.