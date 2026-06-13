Iapos: la digitalización y los controles redujeron un 15% las órdenes de consulta y evitaron gastos irregulares por más de $1.000 millones al mes

La reducción no implica una menor atención médica, sino la eliminación de maniobras irregulares que representaban más de $ 1.000 millones mensuales: la implementación de la Orden de Consulta Digital permitió detectar órdenes emitidas y cobradas utilizando datos de afiliados que desconocían haber recibido esas prestaciones. Antes de la digitalización se registraba un promedio mensual de 290.000 órdenes de consulta; durante mayo se contabilizaron 245.000 órdenes digitales efectivamente utilizadas.

La transformación digital impulsada por el Gobierno de Santa Fe en el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) comenzó a mostrar resultados concretos. La implementación de la Orden de Consulta Digital permitió reducir significativamente la cantidad de órdenes utilizadas, detectar irregularidades que afectaban los recursos de la obra social y avanzar hacia un sistema más transparente y seguro para los afiliados.



Mayo de 2026 fue el primer mes en el que todas las consultas médicas se realizaron exclusivamente mediante la modalidad digital. Hasta abril los prestadores podían aceptar órdenes en papel, por lo que recién ahora fue posible medir de manera integral el impacto de la medida.



Los resultados muestran una reducción significativa en la cantidad de órdenes utilizadas. Antes de la digitalización se registraba un promedio mensual de 290.000 órdenes de consulta, mientras que durante mayo se contabilizaron 245.000 órdenes digitales efectivamente utilizadas. La diferencia alcanza las 45.000 órdenes mensuales, una disminución cercana al 15 %.



De acuerdo con las estimaciones de Iapos, esa diferencia está asociada principalmente a la eliminación de consumos irregulares y prácticas indebidas que el nuevo sistema permitió detectar y bloquear. En términos económicos, el impacto supera los 1.000 millones de pesos mensuales que ya no se destinan al pago de prestaciones sin respaldo efectivo.



Desde el Ministerio de Economía y las autoridades de la obra social remarcaron que la reducción no responde a una menor demanda de atención médica ni a restricciones para los afiliados. Por el contrario: el resultado es consecuencia de una mayor capacidad de control sobre prácticas que durante años fueron difíciles de identificar ya que las órdenes circulaban en formato papel.



La digitalización incorporó trazabilidad completa sobre cada orden emitida, adquirida y utilizada. Cada operación queda registrada en tiempo real y vinculada directamente con el afiliado, el profesional y la prestación realizada.

Maniobras detectadas

Entre los casos identificados por las auditorías aparece una maniobra detectada en la ciudad de Santa Fe, donde una pareja de médicos adquiría órdenes de consulta en papel utilizando datos de afiliados sin su conocimiento.



La situación salió a la luz a partir de las encuestas de calidad que Iapos envía a los usuarios luego de cada consulta. Uno de los afiliados advirtió consumos que desconocía y realizó la denuncia correspondiente. A partir de esa presentación, la obra social dio intervención a su área de Asuntos Jurídicos.



Otro caso fue detectado en San Javier. Allí, un profesional descargaba órdenes de consulta utilizando los datos de un afiliado con discapacidad. La maniobra fue advertida cuando el usuario manifestó desconocer esas prestaciones. Concluida la investigación administrativa, el caso avanzó hacia la instancia legal.

Modernización y transparencia

La nueva modalidad elimina gran parte de las posibilidades de este tipo de prácticas. Cada orden digital se genera mediante un token único de seguridad asociado al afiliado y validado electrónicamente al momento de la atención, garantizando que la prestación haya sido efectivamente utilizada por quien corresponde.



La medida forma parte del proceso de modernización que el Gobierno de Santa Fe viene desarrollando en Iapos desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de fortalecer los controles, optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar la sustentabilidad financiera de la obra social.



La digitalización comenzó a implementarse en agosto de 2024 con la puesta en marcha de la Orden de Consulta Digital, que permite adquirir órdenes y bonos asistenciales a través de la aplicación Mi Iapos, sin necesidad de concurrir a bocas de expendio.



Por primera vez, la obra social dispone de información precisa sobre el volumen real de consultas y cuenta con herramientas para detectar desvíos que durante años erosionaron recursos destinados a la atención de los afiliados.



El ahorro estimado en más de 1.000 millones de pesos mensuales constituye un recurso estratégico para fortalecer coberturas, mejorar prestaciones y garantizar la sustentabilidad del sistema para los más de 600.000 afiliados de Iapos en toda la provincia.