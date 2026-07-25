El Hospital Central de Reconquista consolida un servicio de oncología que evita derivaciones

En el primer semestre de este año, el Hospital brindó asistencia a 488 personas. Con acceso a radioterapia en la ciudad y a quimioterapia, inmunoterapia y otros tratamientos desde el Hospital, el servicio resuelve la mayor parte de la atención oncológica en el norte santafesino, evitando que los pacientes deban trasladarse a otras localidades.

El Servicio de Oncología del Hospital Central de Reconquista se sigue afianzando como un referente para el norte de la provincia, permitiendo que la mayor parte de los tratamientos se realicen en la ciudad, evitando que los pacientes deban trasladarse a efectores de Santa Fe o Rosario.



El director del Hospital Central de Reconquista, Juan José Nardin, destacó que desde fines de 2024, con la incorporación de la radioterapia en un centro especializado de la ciudad, se completó la posibilidad de brindar el abordaje integral de los tratamientos oncológicos sin que los pacientes deban trasladarse a otras localidades. “Hoy podemos garantizar que las personas accedan en Reconquista a todas las instancias de su tratamiento oncológico. Eso significa que cientos de pacientes de la región pueden atravesar la atención cerca de sus familias, sin la necesidad de viajar a otra ciudad”.



En ese sentido, remarcó que “esta posibilidad existe porque el Gobierno de la Provincia, por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, sostiene una fuerte inversión para garantizar medicamentos oncológicos y tratamientos de alta complejidad, incluso en un contexto en el que muchas prestaciones dejaron de contar con el acompañamiento de Nación. La prioridad es que ningún santafesino vea interrumpido su tratamiento por razones económicas o por el lugar donde vive, como plantea la ministra de Salud, Silvia Ciancio”.



En este mismo sentido, el médico oncólogo Anselmo Bertetti recordó que “anteriormente, muchos pacientes de la región tenían que viajar largas distancias para recibir radioterapia o acceder a tratamientos más complejos, con un enorme desgaste físico, emocional y económico para las familias. Hoy ese recorrido puede realizarse en Reconquista, porque el acceso a la radioterapia disponible en la ciudad completa la atención que el Hospital ya brindaba con quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas y hormonoterapia, entre otras”.

Atención integral y trabajo interdisciplinario

La médica Ana Gabriela Orlando, también integrante del servicio, remarca que “los medicamentos, el acceso a la radioterapia, los estudios moleculares y el seguimiento multidisciplinario tienen costos elevados. Sin embargo, en la salud pública de la provincia, el paciente accede en forma gratuita”. Según especificó la especialista, esto incluye consultas médicas, estudios de estadificación y seguimiento, quimioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas, radioterapia, medicamentos, hospitalización cuando es necesaria y controles.



Otro de los puntos destacados es la fluida interrelación entre los diferentes servicios. “El equipo está integrado por médicos oncólogos, enfermeras especializadas y el Servicio de Farmacia Oncológica, que se encarga de la preparación segura y personalizada de todos los tratamientos intravenosos y orales. Este equipo trabaja de forma totalmente integrada y coordinada. Cuando un paciente ingresa realizamos interconsultas con las distintas especialidades como cirugía, clínica médica, ginecología, urología, entre otras”, indicó Bertetti.

Parte de esa forma de trabajo es que los casos nuevos o complejos “se discuten en Comités de Tumores Multidisciplinarios, donde participan cirujanos, radiólogos, anatomopatólogos, médicos clínicos, especialistas en cuidados paliativos y, por supuesto, nosotros como oncólogos. Esta forma de trabajar permite que cada paciente reciba un plan de tratamiento personalizado y consensuado por todo el equipo”.



“Gracias a los avances en diagnóstico temprano, a los tratamientos cada vez más precisos y personalizados, y al enfoque multidisciplinario que tenemos, muchos tipos de cáncer se curan completamente y otros se convierten en enfermedades crónicas que se pueden controlar con buena calidad de vida”, remarcan los oncólogos del Hospital Central.