Rosario realizó la primera cirugía robótica pediátrica abdominal de Santa Fe

En el Sanatorio de la Mujer se realizó la primera cirugía 100% robótica pediátrica abdominal colónica de Santa Fe. El paciente, un adolescente de 14 años, fue intervenido con el sistema Da Vinci por un equipo multidisciplinario de Rosario.

Durante la operación, los médicos identificaron y resecaron el segmento intestinal comprometido y luego hicieron una anastomosis para restablecer la continuidad del intestino. Además, utilizaron fluorescencia con verde de indocianina para controlar la vascularización en tiempo real

La cirugía robótica permitió trabajar con mayor precisión en un espacio anatómico reducido, con una técnica mínimamente invasiva que puede reducir el dolor posoperatorio y acelerar la recuperación.

Gentileza: La Capital