Nota de opinión: “Hechos sin respuestas”

Por Carlos Richter

Hace tiempo que vengo preguntándome por un sinnúmero de hechos que aún no tienen respuesta y que hacen a la vida institucional de nuestro norte postergado.

Por distintos acontecimientos de público conocimiento que afectan la vida de los ciudadanos, pareciera que nos hemos olvidado de una legisladora oriunda de nuestra localidad, de quien poco o nada se conoce sobre su actividad legislativa. Según lo que ha trascendido públicamente, sus iniciativas de mayor relevancia serían apenas dos proyectos: uno referido a la declaración del mono carayá como “monumento viviente”, en virtud de su supuesta condición de especie en vías de extinción; y otro que pretende declarar al Mangrullo (mirador) como Monumento Histórico Nacional, una iniciativa que, además, parecería exceder el ámbito de su jurisdicción.

Por otra parte, lo que habitualmente escuchamos de su parte se asemeja más a la voz oficial del Poder Ejecutivo Provincial a través de sus publicidades que a la de una representante legislativa impulsando proyectos para la región.

Desde nuestra humilde opinión, la sensación es que ha priorizado resolver su situación personal y política, mientras que las necesidades del norte postergado han quedado relegadas para más adelante.

Si alguna de estas observaciones pudiera incomodarla, le solicitamos que responda con hechos y resultados concretos, porque es su deber hacerlo ante los ciudadanos que representa.