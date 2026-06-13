Agua potable para el norte: la obra del Acueducto Reconquista hacia Garabato llega al 65% de avance

La gestión de Maximiliano Pullaro transforma la realidad sanitaria del norte santafesino. “Llevar agua potable a Garabato y Pozo de los Indios es saldar una deuda histórica y garantizar que el derecho a la salud llegue a cada rincón de nuestra provincia”, destacó el ministro Lisandro Enrico.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa con un avance sostenido de la obra del Ramal Oeste del Acueducto Reconquista, en el tramo que vincula el Km. 302 con Garabato, en los departamentos General Obligado y Vera. Esta intervención estratégica, que ya superó la mitad de su ejecución, representa una solución estructural para comunidades que históricamente han lidiado con la escasez y la baja calidad del recurso hídrico debido a las condiciones geográficas de la región.



Al respecto, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, resaltó el valor social de la inversión: “Para el gobernador Maximiliano Pullaro no existen ciudadanos de primera y de segunda según donde vivan. Llegar con el acueducto al norte profundo es una decisión política de equilibrar el territorio. Estamos ejecutando una obra de ingeniería compleja para que los vecinos de Garabato dejen de depender de camiones o perforaciones deficitarias y tengan, finalmente, agua segura en sus canillas. Es una obra de arraigo y de justicia social”.



Por su parte, el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, quien ha trabajado históricamente en el impulso de este sistema, valoró la continuidad del proyecto: “El Acueducto Reconquista es la obra más trascendental para nuestra región y ver cómo el Ramal Oeste avanza con esta fuerza nos llena de esperanza. Trabajamos hace mucho tiempo para que este sistema sea el motor del desarrollo del norte; hoy, junto a la Provincia, estamos logrando que esa red se extienda hacia comunidades que esperaron décadas por este momento”.

Detalles técnicos y frentes de trabajo

La obra se encuentra en una fase de alta complejidad técnica, con pruebas de presión y construcción de centros de almacenaje. Sobre la importancia del sistema, la directora Provincial de Acueductos, Paula Nardín, explicó: “Estamos realizando las pruebas hidráulicas sobre la cañería del acueducto para garantizar su total estanqueidad antes de la puesta en servicio. Paralelamente, en Garabato estamos construyendo el centro de distribución: ya ejecutamos las plateas de hormigón que sostendrán las futuras cisternas y la cámara de válvulas de ingreso. Es una infraestructura robusta diseñada para garantizar que el suministro sea estable y continuo, incluso en las condiciones climáticas más exigentes del norte”.



Asimismo, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, brindó precisiones sobre los tramos complementarios: “Actualmente nos restan aproximadamente 1.800 metros para completar el recambio de cañería en el tramo La Potasa – Desvío Allende hasta la Ruta Provincial N° 40. Este avance es fundamental para asegurar la integridad de todo el sistema. Estamos trabajando con celeridad porque entendemos que cada porcentaje de avance nos acerca al objetivo de que Garabato y Pozo de los Indios tengan acceso pleno al agua potable”.

Impacto en la comunidad local

El presidente comunal de Garabato, Luis Muñoz, valoró la llegada de la infraestructura que transformará la vida cotidiana de sus vecinos: “Vemos con mucha expectativa el movimiento de máquinas y el avance de las cisternas. Para nuestra gente, tener agua potable es una mejora enorme en la calidad de vida y en la salud de nuestras familias. Estamos agradecidos por esta obra que el Gobierno Provincial está llevando adelante, ya que representa un paso muy importante para el futuro de nuestra localidad”.