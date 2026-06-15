El 6º Foro Nacional de Humedales continuó con paneles sobre producción sustentable, cultura e identidad del territorio

En el marco de la segunda jornada del 6.º Foro Nacional de Humedales, desarrollandose en la ciudad de Villa Ocampo, el dia viernes 12 de junio se llevaron adelante nuevos espacios de exposición y debate orientados a la producción sostenible, la conservación de los ecosistemas y la valoración del patrimonio cultural vinculado a los humedales.

A las 10:00 horas se desarrolló el panel “Actividades productivas en humedales: Ganadería regenerativa, una oportunidad para la conservación de humedales” , donde se abordó el vínculo entre producción y conservación ambiental, destacando experiencias que promueven modelos sustentables en territorios de humedales.

La actividad contó con la participación de Ayelén Muchiutti, ingeniera ambiental, docente y becaria doctoral del CONICET, investigadora especializada en sustentabilidad y transición agroecológica en sistemas ganaderos de humedales santafesinos.

También expuso Nicolás de Majo, integrante de la Fundación Vida Silvestre Argentina, ingeniero agrónomo especializado en agroecología y ganadería regenerativa, con experiencia en producción ganadera agroecológica y desempeño como asesor y docente en la Universidad Nacional de La Plata.

Durante el panel se compartieron experiencias y herramientas orientadas a compatibilizar la actividad productiva con la conservación de los recursos naturales, promoviendo prácticas que contribuyan a la resiliencia y sostenibilidad de los ecosistemas.

Posteriormente, a las 11:00 horas, se desarrolló el panel “Usos tradicionales y oficios del humedal” , un espacio destinado a reflexionar sobre el valor histórico, cultural y social de las comunidades vinculadas a estos ambientes naturales.

La exposición estuvo a cargo de Hernán Agustini, docente de Historia, guía e investigador del Museo de Arqueología y Paleontología “Prof. Dante Rugeroni” de Reconquista, e integrante del equipo territorial Jaaukanigás de Aves Argentinas.

Asimismo, participó Rodrigo Costa Angrizani, investigador especializado en arqueología y estudios relacionados con comunidades y territorios de humedales.

Durante el encuentro se analizaron los saberes tradicionales, los modos de vida asociados a los humedales y la importancia de preservar el patrimonio cultural e histórico de las comunidades que habitan estos territorios.

Más tarde, a las 12:00 horas, se llevó adelante el panel “Miradas sobre los Bajos Submeridionales”, un espacio multidisciplinario dedicado a uno de los sistemas ambientales más importantes del norte santafesino.



El panel contó con las exposiciones de:

Facundo Méndez , médico veterinario, productor ganadero del norte santafesino y director de Ganadería y Sanidad Animal de la Provincia de Santa Fe.

Pablo Storiani , ingeniero en Recursos Hídricos, magíster en evaluación de impacto y gestión ambiental, especialista en planificación hídrica y gobernanza de cuencas, actual director provincial de Planificación Hídrica de Santa Fe y coordinador de Gobernanza en el Consejo Hídrico Federal.

Fernando Aiello , ingeniero agrónomo y docente de Ecología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, con amplia trayectoria en proyectos de producción ganadera sostenible en pastizales, bosques y humedales.

Andrés Pautasso , naturalista del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, dedicado a la investigación y conservación de especies amenazadas de los Bajos Submeridionales.

Durante las exposiciones se abordaron aspectos productivos, ambientales, hídricos y de biodiversidad vinculados a esta región estratégica, destacando la necesidad de fortalecer acciones conjuntas para su conservación y desarrollo sostenible.

Estas actividades forman parte de la programación del 6.º Foro Nacional de Humedales, que reúne en Villa Ocampo a especialistas, investigadores, organismos públicos, instituciones académicas y organizaciones de todo el país para debatir y construir propuestas orientadas a la protección y gestión responsable de los humedales argentinos.