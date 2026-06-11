Villa Ocampo será sede de “Interactuar 2026”, una jornada para celebrar la diversidad cultural

La EESOPI N.º 3181, junto a AFS Programas Interculturales y otras instituciones, invita a la comunidad a participar de una jornada que busca unir culturas, fortalecer vínculos y celebrar la diversidad.

La comunidad educativa de la EESOPI N.º 3181 General Manuel Obligado, junto a AFS Programas Interculturales, instituciones educativas organizadoras y el Centro de Día San Francisco, llevará adelante el próximo 17 de junio una nueva edición de “Interactuar 2026”, un encuentro que busca fortalecer los lazos entre culturas y promover valores de inclusión, respeto y convivencia.

La actividad se desarrollará desde las 8:00 horas y reunirá a estudiantes, docentes, familias y miembros de la comunidad en una propuesta que combina espacios de reflexión, actividades recreativas y experiencias de intercambio cultural.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el Primer Foro Intercultural, previsto para las 8:30 horas, donde se abordarán temáticas vinculadas a la diversidad, el diálogo entre culturas y la construcción de una ciudadanía global comprometida con el respeto mutuo.

Posteriormente, los participantes podrán disfrutar de actividades deportivas y lúdicas, compartir un almuerzo comunitario y formar parte de una coreografía mundialista grupal, en una celebración que pondrá en valor la riqueza cultural de los distintos pueblos y comunidades.

Gentileza: Antonio Paré

Desde la organización destacaron que el encuentro tiene como principal objetivo generar espacios de integración, fomentar la amistad entre jóvenes de diferentes orígenes y fortalecer los valores de solidaridad, empatía y cooperación.

“Interactuar 2026” se presenta como una oportunidad para seguir construyendo puentes entre culturas, promoviendo el aprendizaje compartido y el respeto por las diferencias en un mundo cada vez más interconectado.