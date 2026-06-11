Enrique Estévez destacó el crecimiento del Foro Nacional de los Humedales en Villa Ocampo

El ministro Enrique Estévez destacó el crecimiento del encuentro y el compromiso de Villa Ocampo con la conservación de los humedales.

En la mañana de este jueves 11 de junio quedó oficialmente inaugurado el 6º Foro Nacional de los Humedales, un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva que por sexto año consecutivo tiene como sede a la ciudad de Villa Ocampo. En esta edición, las actividades se desarrollan en las instalaciones del Complejo Cultural y Deportivo Arno, donde participan representantes gubernamentales, especialistas ambientales, instituciones, organizaciones y asistentes provenientes de distintos puntos del país.

Como ocurre en cada acontecimiento de relevancia para la región, el Grupo de Medios Jaaukanigás estuvo presente realizando una amplia cobertura periodística. Desde el lugar, para el programa Estilo Propio, el periodista Horacio Macuglia logró una entrevista exclusiva con el ministro de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, Enrique Estévez, quien destacó la importancia que ha adquirido este foro a nivel nacional.

Durante el diálogo, el funcionario resaltó el crecimiento sostenido del evento, señalando que en esta edición se registra una participación cercana al doble de asistentes respecto al año anterior. Asimismo, valoró la presencia de autoridades ambientales de las provincias de Córdoba, Corrientes y Entre Ríos, lo que fortalece el carácter federal del encuentro y reafirma la necesidad de trabajar de manera coordinada en la protección y gestión sostenible de los ecosistemas de humedales.

Estévez también puso en valor el papel de Villa Ocampo como anfitriona del foro, destacando la continuidad de políticas públicas vinculadas a la preservación ambiental y al desarrollo turístico sustentable. En ese sentido, remarcó la importancia estratégica del Sitio Ramsar Jaaukanigás como uno de los grandes patrimonios naturales del país y subrayó el potencial de la región para consolidarse como un destino de referencia en materia de turismo de naturaleza.

El Foro Nacional de los Humedales continúa consolidándose como uno de los principales espacios de debate e intercambio sobre conservación ambiental, desarrollo sostenible y gestión de recursos naturales en Argentina, posicionando una vez más a Villa Ocampo en el centro de la agenda ambiental nacional.

Gentileza: Antonio Paré