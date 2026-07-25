Villa Ocampo: Mario Araujo repasó la agenda del Concejo y destacó proyectos de transparencia y cercanía con los vecinos

El presidente del Concejo Municipal abordó la situación de la playa de camiones, la transparencia legislativa y proyectos destinados a fortalecer la presencia del Estado en los barrios de Villa Ocampo.

El presidente del Concejo Municipal de Villa Ocampo, Mario Araujo, repasó en diálogo con AntonioPare.com.ar los principales temas que hoy ocupan la agenda legislativa local, con especial énfasis en la puesta en funcionamiento de la playa de estacionamiento para camiones, la modernización del funcionamiento del cuerpo legislativo y diversos proyectos destinados a fortalecer la cercanía del Estado con los vecinos.

En relación con la playa de camiones, Araujo explicó que el Concejo continúa solicitando precisiones al Departamento Ejecutivo sobre la conformación actual de la cooperativa vinculada al predio y sobre quién será finalmente el responsable de su administración. Señaló que contar con ese espacio plenamente operativo permitirá avanzar en el ordenamiento del tránsito pesado, evitando que los camiones continúen estacionando en sectores prohibidos de la ciudad, situación que además puede generar inconvenientes legales y de seguridad.

Respecto a los trabajadores municipales, indicó que consultó previamente sobre la entrega de la indumentaria laboral antes de impulsar un reclamo formal, y confirmó que el Ejecutivo le informó que la distribución comenzará en los próximos días para los empleados que aún no la habían recibido.

Otro de los anuncios destacados fue el proyecto para transmitir en vivo las sesiones del Concejo Municipal. Según explicó, la iniciativa ya fue presentada y forma parte de una actualización integral del reglamento interno del cuerpo deliberativo. Araujo sostuvo que la inversión necesaria es mínima, ya que gran parte del equipamiento se encuentra disponible, y que el objetivo es brindar mayor transparencia institucional y facilitar el acceso de los vecinos al trabajo legislativo mediante plataformas digitales como Facebook, YouTube e Instagram.

El presidente del Concejo también se refirió al proyecto denominado «La Municipalidad en mi Barrio», una propuesta que busca institucionalizar la presencia periódica de todas las áreas municipales en los distintos barrios de Villa Ocampo. La iniciativa contempla la participación de organismos como el hospital, ANSES y entidades intermedias, acercando servicios, asesoramiento y actividades culturales, deportivas y sociales directamente a los vecinos, especialmente en los sectores más alejados de la ciudad. La intención es que el programa quede establecido mediante ordenanza para garantizar su continuidad en el tiempo, independientemente de las gestiones de gobierno.

Finalmente, Araujo invitó a la comunidad a participar del concurso para la creación del logotipo institucional, recordando que las bases y condiciones pueden consultarse mediante un código QR disponible en distintos comercios de la ciudad. El certamen permanecerá abierto hasta el 28 de agosto y establece que los diseños deberán ser realizados manualmente, sin utilizar herramientas de inteligencia artificial.

Gentileza: Antonio Paré