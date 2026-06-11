Dionisio Scarpin: «Villa Ocampo tiene un enorme potencial»

El legislador provincial analizó el desarrollo turístico del norte santafesino y la situación de la Ruta Nacional 11.

En la mañana de este jueves 11 de junio, el diputado provincial Dionisio Scarpin visitó los estudios del Grupo de Medios Jaaukanigás, donde brindó una entrevista exclusiva en el programa “Buen Día Villa Ocampo”. Durante el diálogo, abordó diversos temas vinculados al desarrollo regional, el crecimiento del turismo en el norte santafesino y la situación actual de la Ruta Nacional 11.

En primer término, Scarpin valoró la realización del 6º Foro Nacional de los Humedales que se desarrolla en Villa Ocampo, destacando la visión estratégica impulsada años atrás por Enrique Paduán y continuada por el intendente Cristian Marega. En ese sentido, sostuvo que el turismo representa una verdadera oportunidad de desarrollo para la ciudad y para todo el norte provincial, remarcando que las comunidades que trabajan de manera articulada en torno a una misma actividad logran potenciarse mutuamente.

El legislador señaló que el Foro se ha consolidado como un espacio de debate, planificación e intercambio de experiencias exitosas, convirtiéndose en un evento de relevancia provincial y nacional. Asimismo, destacó la necesidad de continuar generando inversiones en infraestructura turística, entendiendo que sectores como la hotelería y la gastronomía pueden convertirse en importantes motores de generación de empleo.

Durante la entrevista también se refirió al futuro de Villa Ocampo, planteando que el desarrollo turístico y el crecimiento de la actividad portuaria pueden convivir siempre que exista una adecuada planificación. Según expresó, la ciudad posee un enorme potencial vinculado al turismo ecológico, el avistaje de fauna, la pesca deportiva y los atractivos naturales de la región Jaaukanigás.

Por otra parte, Scarpin hizo referencia al histórico reclamo por el estado de la Ruta Nacional 11, recordando el amparo judicial que impulsó contra el Estado Nacional para exigir mejoras en la traza. Indicó que, tras el fallo favorable de la Justicia Federal, comenzaron a ejecutarse obras en distintos sectores, aunque reconoció que aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar la ruta segura y moderna que merecen los habitantes del norte santafesino.

Finalmente, destacó la importancia de que los municipios puedan definir su propio modelo de desarrollo y realizar inversiones estratégicas pensando en el futuro, afirmando que el crecimiento de Villa Ocampo debe sustentarse en una visión a largo plazo que combine infraestructura, producción, turismo y generación de oportunidades para toda la comunidad.

Gentileza: Antonio Paré