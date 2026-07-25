Gustavo Zamar denunció un sabotaje a la fibra óptica tras el ataque a un trabajador de Horizonte Cable

El jueves 23 de julio de 2026, el titular de la empresa de televisión por cable Horizonte de Las Toscas, Gustavo Zamar, dialogó en vivo con Radio HOY y se refirió al violento episodio en el que su trabajador, Pablo Benítez, fue baleado por Erica del Fabro, quien ahora enfrenta un proceso penal, imputada por el delito de lesiones leves.

En primer lugar, Zamar manifestó su conformidad con el accionar de la Justicia y destacó la intervención de la Fiscalía, teniendo en cuenta que finalmente han logrado que ella reconozca el hecho. «Está bueno que ella haya reconocido. Hay un mea culpa que fue asumido. Después la Justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer», sostuvo.

El sabotaje a la fibra óptica

Durante la comunicación Zamar confirmó que, dos horas después de la detención de la agresora, dos barrios quedaron sin servicio luego de que fuera cortada la fibra óptica en el mismo lugar donde se produjo el ataque.

Si bien señaló que no pudo identificarse formalmente al autor del sabotaje, no tiene dudas de que fue cometido por el entorno familiar de la implicada. Según relató, el hermano de Erica se presentó en el lugar mientras se realizaba el reemplazo del cableado e insistió al jefe policial que se trataba de terreno privado y que no podían ingresar.

«La evidencia está clara, fue un machetazo, fue el lugar del hecho y sin duda fueron ellos, porque si nadie puede entrar al lugar porque los corren, ¿quién pudo haber entrado a cortar que no fueren ellos?», planteó Zamar.

El pasaje donde ocurrió el hecho

El empresario explicó que el conflicto tiene origen en un pasaje que, luego de la pandemia, fue cerrado en un acuerdo con el intendente de Las Toscas, a pedido de la familia Del Fabro, considerando que el sector es propiedad privada.

Sin embargo, lo que advirtió Zamar es que nunca se notificó formalmente a las empresas prestatarias que utilizaban ese sector para el tendido de servicios.

Contó que, tras el ataque, mantuvo una conversación con Raúl del Fabro, padre de Erica, quien le admitió que sabía que la fibra óptica pertenecía a Horizonte.

Según Zamar, durante ese intercambio le reprochó que nunca hubiera recibido una notificación para retirar el tendido, ya que la empresa lo habría hecho sin inconvenientes. «Te notificaste con tres tiros», fue lo que le cuestionó.

Zamar remarcó que jamás tuvo, ni mantiene, conflicto alguno con la familia. Su planteo apuntó a las reglas de convivencia y a la necesidad de garantizar condiciones seguras para trabajar.

«Cuando yo le digo a Raúl: Tu hija tiró tres (tiros); ´Está bien´, me dice, ´Estamos cansados de que nos entren y está bien que lo hagas así´. Entonces, no hay contención. Yo no lo digo hablando mal porque tengo aprecio por Erica, por la familia… Acá de lo que se trata en verdad es que las reglas de convivencia no se pueden romper en una comunidad y nosotros, teniendo la función que tenemos en la comunidad, no podemos dejar pasar», agregó.

«Poder trabajar en paz y sin riesgos»

Zamar también consideró que Erica del Fabro necesita contención y expresó su deseo de que pueda recibir la asistencia necesaria para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

«Ojalá que de acá en adelante eso se pueda corregir y que nuestra gente, que son trabajadores de buena fe, no se encuentre mañana con alguien que salga con un machete porque no se hizo justicia en este caso. Que todos tengamos el respaldo comunitario de poder trabajar en paz y sin riesgos», manifestó.

Tras 24 horas de intensas tareas, desarrolladas bajo custodia policial, la empresa logró restablecer el servicio de internet en los barrios afectados por el corte de la fibra óptica.

En tanto, el trabajador herido, Pablo Benítez, continúa su recuperación tras haber recibido los impactos de bala -con un proyectil alojado en la zona de la nalga- en un hecho que ya cuenta con imputación formal y derivará en las indemnizaciones y procesos legales correspondientes.

Gentileza: Reconquista HOY