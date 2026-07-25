Las Toscas: Aprehenden a un hombre por el robo de una bicicleta

El procedimiento se concretó durante un patrullaje, luego de que la propietaria reconociera el rodado y señalara al presunto autor del hecho.

Un hombre fue aprehendido en la tarde del 24 de julio en la ciudad de Las Toscas, acusado de haber sustraído una bicicleta del patio de una vivienda.

Según informó la Comisaría 5.ª de la Unidad Regional IX, el procedimiento se realizó alrededor de las 18:00, mientras efectivos efectuaban patrullajes preventivos por calle 10, entre calles 17 y 19.

En ese momento, los uniformados observaron a un hombre y una mujer que circulaban en motocicleta increpando a un ciclista. Al intervenir, la mujer manifestó que la bicicleta en la que se desplazaba el hombre había sido sustraída del patio delantero de su domicilio.

Ante la denuncia y las circunstancias del hecho, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la sede policial por el delito de hurto.

Durante el procedimiento también fue secuestrada una bicicleta MTB Gravity, de color naranja y negro, la cual quedó a disposición de la Justicia.

Del hecho fueron informados el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Penal.