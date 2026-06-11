Villa Ocampo: Recuperan un ropero robado tras una investigación policial

El mueble había sido sustraído de una vivienda luego de que desconocidos dañaran el cerramiento del inmueble. Un vecino aseguró haberlo comprado a dos menores de edad.

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo logró recuperar un mueble denunciado como robado en el marco de una causa caratulada como robo calificado en poblado y en banda.

La denuncia fue radicada el 10 de junio de 2026, alrededor de las 17:30 horas, por un joven mayor de edad, quien manifestó que entre las 22:00 horas del 4 de junio y las 3:15 de la madrugada del 5 de junio, autores desconocidos ingresaron a su domicilio tras dañar un cerramiento y sustrajeron un ropero de aglomerado color rosa y blanco.

A partir de las tareas investigativas realizadas, efectivos policiales se dirigieron a la intersección de calles María Adela y López y Planes, donde se entrevistaron con un hombre mayor de edad.

Según informó la policía, el vecino hizo entrega voluntaria de un ropero de similares características al denunciado, manifestando que lo había adquirido el 5 de junio a dos menores de edad.

Ante esta situación, y con la presencia de testigos, los uniformados procedieron al secuestro preventivo del mueble para avanzar con las pericias y determinar su procedencia.

La investigación continúa bajo la órbita judicial correspondiente para esclarecer completamente el hecho y establecer las responsabilidades de los involucrados.