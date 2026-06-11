Villa Ocampo: Recuperan mercaderías robadas y aprehenden a un joven

Los productos habían sido sustraídos desde una motocicleta estacionada frente a un comercio. La policía logró recuperar parte de los elementos denunciados.

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo esclareció un hecho de hurto ocurrido en la ciudad y procedió a la aprehensión de un joven señalado como presunto autor del ilícito.

El procedimiento se inició el 10 de junio de 2026, alrededor de las 12:15 horas, cuando los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una bolsa con mercaderías que se encontraba colgada del manubrio de una motocicleta Corven Energy de color rojo, estacionada frente a la Pollería Villa Ocampo.

A partir de las averiguaciones realizadas, los uniformados lograron establecer la posible participación de un joven mayor de edad. Tras una recorrida por la ciudad, fue localizado en la intersección de avenida Independencia y calle Alfonsina Storni.

En presencia de testigos, se procedió a su aprehensión y al secuestro de diversos elementos que guardarían relación con el hecho investigado. Entre ellos se recuperaron dos bolsos ecológicos, un paquete de arroz abierto, cuatro albóndigas de carne, dos sobres de café La Virginia, dos encendedores, un paquete de cigarrillos y la suma de 8.500 pesos en efectivo.

La damnificada resultó ser una mujer mayor de edad domiciliada en Villa Ocampo.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar la totalidad de los elementos sustraídos y las circunstancias del hecho.