Diputados Nacionales de distintos bloques impulsan una estrategia común para que Ficha Limpia sea Ley Nacional

La ex vicegobernadora de Santa Fe y actual diputada nacional Gisela Scaglia trabaja junto a legisladores de distintos bloques para unificar proyectos y promover el tratamiento de Ficha Limpia en el Congreso Nacional.

Ficha Limpia busca impedir que personas con condenas confirmadas puedan ser candidatas a cargos públicos nacionales.

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en febrero de 2025, pero no logró convertirse en ley tras su rechazo en el Senado.

Frente a ese escenario, diputados de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires y la Coalición Cívica asumieron cuatro compromisos concretos: relanzar el debate reconociendo el rol central del movimiento ciudadano que sostuvo la iniciativa durante años; trabajar en la unificación de los proyectos existentes; convocar formalmente al resto de los bloques a sumarse; y solicitar el urgente tratamiento parlamentario.

“No podemos dejar pasar una nueva oportunidad para que Ficha Limpia esté vigente de cara a las elecciones de 2027. Muchas provincias ya avanzaron y en Santa Fe dimos un paso más: la incorporamos a nuestra Constitución como política de Estado. Las instituciones se fortalecen con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo. Es momento de que el Congreso Nacional esté a la altura de esa demanda”, manifestó Gisela Scaglia.

“La ley de Ficha Limpia no puede seguir quedando cajoneada por quienes buscan garantizarse impunidad o proteger a la política sospechada de corrupción. Detrás de este proyecto hay años de trabajo de un gran movimiento ciudadano que reclama integridad. Los argentinos merecen que quienes cometieron delitos no puedan usar los cargos, los fueros o los privilegios de la política para protegerse de la Justicia”, sostuvo Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

“Ficha Limpia es un compromiso moral que tenemos con los argentinos. Desde 2017 acompaño a Silvia Lospennato en su tratamiento en el Congreso y hoy tomo la posta. Es un requisito electoral más para cualquiera que desee competir por la representación ciudadana. No tiene mayor complejidad. Debería ser un trámite su aprobación, pero a las claras vemos que debemos seguir haciendo el esfuerzo”, expresó Karina Banfi, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.