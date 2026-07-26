San Antonio de Obligado: Una mujer y una niña resultaron heridas tras un accidente de tránsito

El accidente ocurrió en la intersección de calles 22 de Junio y Reducción San Antonio de Padua. Las ocupantes del birrodado fueron trasladadas al hospital local.

Una mujer y una niña de 10 años sufrieron lesiones como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del 25 de julio en la localidad de San Antonio de Obligado.

De acuerdo con el informe de la Unidad Regional IX, el siniestro se registró alrededor de las 19:40 en la intersección de las calles 22 de Junio y Reducción San Antonio de Padua.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron una camioneta Chevrolet, conducida por un hombre domiciliado en la ciudad de Las Toscas, y una motocicleta guiada por una mujer mayor de edad, quien viajaba acompañada por una menor de 10 años, ambas con domicilio en San Antonio de Obligado.

Como consecuencia del impacto, la conductora del birrodado y la niña fueron asistidas por el servicio de emergencias y trasladadas al nosocomio local para recibir atención médica.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal de la Subcomisaría 8.ª, que trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.