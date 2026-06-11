Cronograma de pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, anunció que el viernes 19 de junio estará depositada la primera cuota del Sueldo Anual Complementario para los empleados del sector público. La primera cuota del SAC incluirá los acuerdos paritarios establecidos hasta el mes de junio inclusive.

El próximo viernes 19 de junio, la totalidad del personal del Poder Ejecutivo Provincial percibirá el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, que incluirá en la liquidación el acuerdo paritario establecido para el primer semestre de este año que totaliza -con junio incluido- un aumento del 12,5%: 2,6 % en enero; 2,1 % en febrero; 2,2 % en marzo; 2 % en abril; 2 % en mayo; y 1,6 % en junio.



Además percibirán la primera cuota del SAC el personal del Poder Judicial, Poder Legislativo y del Ministerio de Público de la Acusación, de la Defensa, y los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y la Ley 5110.

Viernes 19 de Junio